Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi

Oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni projesi için imaj değiştirdi.

Son Güncelleme:
Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi

Oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni projesi öncesi saçlarını kestirdi. Sarıkaya, yeni imajın da sosyal medya hesabından yayınladı.

Aile dizisinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya, kısa bir yaz tatili yaptıktan sonra Netflix'te yayınlanacak olan "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin çekimleri için hazırlıklara başladı. 

Tatil dönüşü yeni proje hazırlıklarına başlayan Sarıkaya, saçlarını kestirerek imaj değiştirdi. Uzun kullandığı saçlarını omuzlarına gelecek kadar kısa kestiren oyuncu, 9,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni imajını paylaştı.

Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi - Resim : 1

Etiketler
Serenay Sarıkaya
Son Güncelleme:
Mehmet Ali Erbil: Cinsel anlamda sağlıklıyım, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim Mehmet Ali Erbil: Cinsel anlamda sağlıklıyım, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim
Bir tutam sürüldüğünde diş ağrısını şıp diye geçiriyormuş. Bu sırrı size asla uzmanlar anlatmaz... Bir tutam sürüldüğünde diş ağrısını şıp diye geçiriyormuş. Bu sırrı size asla uzmanlar anlatmaz...
Serap Paköz'den İbrahim Tatlıses'e ağır sözler: Eli dursa ağzı durmaz Serap Paköz'den İbrahim Tatlıses'e ağır sözler: Eli dursa ağzı durmaz
Sağlığınızdan olmayın. Yumurta kaynatırken bilmeniz gereken tüyo... Lezzeti kaçıp gidiyor Sağlığınızdan olmayın. Yumurta kaynatırken bilmeniz gereken tüyo... Lezzeti kaçıp gidiyor
ÇOK OKUNANLAR
Zam kesinleşti, tablo netleşti: Karar sonrası kim ne kadar emekli maaşı alacak? Zam kesinleşti, tablo netleşti: Karar sonrası kim ne kadar emekli maaşı alacak?
Selena'nın çocuk yıldızı ülkeyi 'takıntılı sapık' yüzünden terk etmiş! Paylaşımlar ortaya çıktı Selena'nın çocuk yıldızı ülkeyi 'takıntılı sapık' yüzünden terk etmiş!
15 kent arasında birinci: 'Dünyanın en iyileri' anketinde zirve Türkiye'den bir kentte! 15 kent arasında birinci: 'Dünyanın en iyileri' anketinde zirve Türkiye'den bir kentte!
Cinsel terapistler açıkladı: İşte zevki zirveye çıkaracak o yöntemler Cinsel terapistler açıkladı: İşte zevki zirveye çıkaracak o yöntemler
Kerberos sıcakları geliyor: Mecbur kalmadıkça bu saatlerde çıkmayın! Kerberos sıcakları geliyor: Mecbur kalmadıkça bu saatlerde çıkmayın!