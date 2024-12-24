Şener Şen 83'üncü Yaşını Dostları ile Birlikte Kutladı

Türk sinemasının efsane ismi Şener Şen yeni yaşını dostlarıyla birlikte kutladı. 82 yaşına basan ünlü oyuncu yeni yaşını Emel Sayın, Uğur Yücel,Ozan Güven, Gülden Avşaroğlu'nunda bulunduğu yakın dostları ile kutladı.

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Şener Şen 83'üncü Yaşını Dostları ile Birlikte Kutladı

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Şener Şen 82 yaşına bastı. Türk sinemasında yer aldığı filmlerle adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu yeni yaşını sanatçı dostları ile kutladı. Sanatçının evindeki doğum gününe katılan ünlü şarkıcı Emel Sayın "Sevgili Şener Şen'in doğum gününü kutladık hep birlikte. Herşey harikaydı. Nice güzel yaşları olsun " dedi. Şener Şen'in doğum gününe Emel Sayın'ın yanı sıra Uğur Yücel,Ozan Güven, Gülden Avşaroğlu da yer aldı.

Şener Şen 83'üncü Yaşını Dostları ile Birlikte Kutladı - Resim : 1

BÜYÜK USTA

Duayen ismin doğum günü için ünlü komedyen Ata Demirer ise " Büyük usta doğum günün kutlu olsun" mesajıyla kutladı.

Şener Şen: Kötülerin ve güçlülerin her alanda hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruzŞener Şen: Kötülerin ve güçlülerin her alanda hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruzKültür - Sanat

Kaynak: DurakMedya

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