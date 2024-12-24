Şener Şen 83'üncü Yaşını Dostları ile Birlikte Kutladı

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Şener Şen 82 yaşına bastı. Türk sinemasında yer aldığı filmlerle adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu yeni yaşını sanatçı dostları ile kutladı. Sanatçının evindeki doğum gününe katılan ünlü şarkıcı Emel Sayın "Sevgili Şener Şen'in doğum gününü kutladık hep birlikte. Herşey harikaydı. Nice güzel yaşları olsun " dedi. Şener Şen'in doğum gününe Emel Sayın'ın yanı sıra Uğur Yücel,Ozan Güven, Gülden Avşaroğlu da yer aldı.

BÜYÜK USTA

Duayen ismin doğum günü için ünlü komedyen Ata Demirer ise " Büyük usta doğum günün kutlu olsun" mesajıyla kutladı.

Kaynak: DurakMedya