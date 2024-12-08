Selfie Çekmek İçin Yarıştılar! Annesini Son Yolculuğuna Uğurlayan Mahsun Kırmızıgül'e Büyük Ayıp

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül aldığı acı haberle sarsıldı. Geçtiğimiz yıl verdiği bir konserde alzheimer olduğunu duyurduğu annesi Faike Arık hayatını kaybetti. Cenazede zor anlar yaşayan Kırmızıgül, gözyaşları içinde annesini son yolculuğuna uğurladı. Ünlü ismin en acı gününde fotoğraf çekmek için sıraya giren insanlar ise pes dedirtti.

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Selfie Çekmek İçin Yarıştılar! Annesini Son Yolculuğuna Uğurlayan Mahsun Kırmızıgül'e Büyük Ayıp

Mahsun Kırmızıgül'ün İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Faike Arık'ın cenazesi, Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Anne acısıyla sarsılan Kırmızıgül gözyaşlarına hakim olamazken cenazede ortaya yine sinirlendiren görüntüler çıktı.

Selfie Çekmek İçin Yarıştılar! Annesini Son Yolculuğuna Uğurlayan Mahsun Kırmızıgül'e Büyük Ayıp - Resim : 1

Daha önce Şener Şen, Şafak Sezer, Cihat Tamer gibi isimlerin başına da gelen saygısızca olay bu sefer de anne acısı yaşayan Mahsun Kırmızıgül'ün başına geldi.

Selfie Çekmek İçin Yarıştılar! Annesini Son Yolculuğuna Uğurlayan Mahsun Kırmızıgül'e Büyük Ayıp - Resim : 2

ÇİRKİN GÖRÜNTÜLER

Annesini son yolculuğuna uğurlamak için camiye yürüyen Mahsun Kırmızıgül en zor anında bazı insanların selfie çekme çabasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Selfie Çekmek İçin Yarıştılar! Annesini Son Yolculuğuna Uğurlayan Mahsun Kırmızıgül'e Büyük Ayıp - Resim : 3

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki geldi. Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin acısını yaşadığı anlarda insanların bu insanlık dışı tavırlarına "İnsanlığımızı kaybettik" yorumları yapıldı.

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