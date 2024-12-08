Selfie Çekmek İçin Yarıştılar! Annesini Son Yolculuğuna Uğurlayan Mahsun Kırmızıgül'e Büyük Ayıp

Mahsun Kırmızıgül'ün İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Faike Arık'ın cenazesi, Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Anne acısıyla sarsılan Kırmızıgül gözyaşlarına hakim olamazken cenazede ortaya yine sinirlendiren görüntüler çıktı.

Daha önce Şener Şen, Şafak Sezer, Cihat Tamer gibi isimlerin başına da gelen saygısızca olay bu sefer de anne acısı yaşayan Mahsun Kırmızıgül'ün başına geldi.

ÇİRKİN GÖRÜNTÜLER

Annesini son yolculuğuna uğurlamak için camiye yürüyen Mahsun Kırmızıgül en zor anında bazı insanların selfie çekme çabasıyla neye uğradığını şaşırdı.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki geldi. Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin acısını yaşadığı anlarda insanların bu insanlık dışı tavırlarına "İnsanlığımızı kaybettik" yorumları yapıldı.