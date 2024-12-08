Magazin Gündeminden Düşmeyen Wanda Nara İlk Kez Konuştu! 'Türkiye'ye Geleceğim'

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile 10 yıldır çalkantılı bir evlilik yaşadığı ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu Wanda Nara, magazin gündeminden düşmüyor. Sarı-kırmızılıların başarılı oyuncusuyla evliliğine nokta koyduklarını duyuran Wanda Nara, DurakMedya Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Barış Durak'a konuştu.

'BENİ YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Son dönemde rapçi sevgilisi L-Gante ile görüntüleri sonrası hakkında çıkan asılsız haberleri şaşkınlıkla izlediğini söyleyen Nara, yıldız futbolcu ile boşanma sürecinde olduklarını ve bu haberlerin kendisini yıpratmaya dayalı yapıldığını savundu.

'MAHKEMEDE TÜM GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK'

Ünlü isim, Türkiye'yi ve Türk halkını çok sevdiğini söyleyerek yeniden geleceğini söyledi ve hakkında çıkan hamile haberlerini de yalanladı. Wanda Nara, "Mahkemeye her şeyin belgesini vereceğim, o zaman tüm gerçekler ortaya çıkacak" dedi.