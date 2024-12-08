'Bahar' Dizisinde Kritik Değişiklik! Apar Topar Ayrıldı, Yerine Gelen İsim Belli Oldu

İki sezondur Salı akşamları reyting listelerinin zirvesinde yer alan "Bahar" dizisinin senaryo ekibi geçtiğimiz günlerde aniden projeden ayrıldı. Hayranları senaryonun gidişatıyla ilgili endişe duymaya başlarken, dizinin yeni senaristi belli oldu.

'Bahar' Dizisinde Kritik Değişiklik! Apar Topar Ayrıldı, Yerine Gelen İsim Belli Oldu

Show Tv'nin fenomen projesi "Bahar" dizisi, ikinci sezonunda da her salı ekranlarda fırtınalar estiriyor. Başrollerini Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı dizi, oyunculuklarının yanında "kadınların güçlenmesi" vurgusu yapan senaryosuyla da beğeni topluyor.

'Bahar' Dizisinde Kritik Değişiklik! Apar Topar Ayrıldı, Yerine Gelen İsim Belli Oldu - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; son olarak Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'den oluşan senarist ekibinin fenomen diziye veda etmesi tüm dengeleri değiştirirken, senaryoyu kimin devralacağı da merak konusu olmuştu.

'Bahar' Dizisinde Kritik Değişiklik! Apar Topar Ayrıldı, Yerine Gelen İsim Belli Oldu - Resim : 2
Deniz Akçay

Reyting rekortmeni Bahar’ın senaryosunu yazacak isim belli oldu. “İstanbullu Gelin”, “Dila Hanım” ve “Küçük Kadınlar” gibi televizyon tarihinin birçok kült dizisini kaleme alan Deniz Akçay, artık Bahar dizisinin senaryosunu yazacak.

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