'Bahar' Dizisinde Kritik Değişiklik! Apar Topar Ayrıldı, Yerine Gelen İsim Belli Oldu

Show Tv'nin fenomen projesi "Bahar" dizisi, ikinci sezonunda da her salı ekranlarda fırtınalar estiriyor. Başrollerini Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı dizi, oyunculuklarının yanında "kadınların güçlenmesi" vurgusu yapan senaryosuyla da beğeni topluyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; son olarak Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce'den oluşan senarist ekibinin fenomen diziye veda etmesi tüm dengeleri değiştirirken, senaryoyu kimin devralacağı da merak konusu olmuştu.

Deniz Akçay

Reyting rekortmeni Bahar’ın senaryosunu yazacak isim belli oldu. “İstanbullu Gelin”, “Dila Hanım” ve “Küçük Kadınlar” gibi televizyon tarihinin birçok kült dizisini kaleme alan Deniz Akçay, artık Bahar dizisinin senaryosunu yazacak.