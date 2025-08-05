Seda Sayan’dan Acı İtiraf! ‘Başımıza Neler Geldi'

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Seda Sayan, bir televizyon programında içten açıklamalarda bulundu. İlk kez kardeşiyle ilgili yaşadığı zorlukları paylaşan ünlü sanatçının sözleri, herkesi derinden etkiledi. Sayan, kardeşlerinden birinin Alzheimer hastalığıyla mücadele ettiğini ve bu nedenle neden bir bakımevine yerleştirildiğini tüm açıklığıyla anlattı.

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Müzik dünyasında “Ah Geceler”, “Sensizliğe Yanarım”, “Ben Sana Demedim mi?” gibi unutulmaz albümlere imza atan, televizyon ekranlarında ise “Sabahların Sultanı” ve “Evleneceksen Gel” gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Seda Sayan, TYT Türk kanalında çarpıcı ifadelerde bulundu.

Seda Sayan’dan Acı İtiraf! ‘Başımıza Neler Geldi' - Resim : 1

'BİRÇOK TEHLİKE VAR'

Samimiyetiyle dikkat çeken Sayan, ailesindeki bu zorlu süreci şu sözlerle aktardı: “Kardeşlerimden birini mecburen bakım yurduna yatırmak zorunda kaldık. Çünkü hem Alzheimer sokakta artık tehlikeli olmaya başladı. Hem o tehlike hem ona karşı birçok tehlike var. Çocukları yoruluyor, üzülüyor… Eski eşi çok efor sarf ediyor onunla uğraşmak için.”

Seda Sayan’dan Acı İtiraf! ‘Başımıza Neler Geldi' - Resim : 2

‘NELER YAŞADIM BEN YA’

Kardeşinin şimdilerde emin ellerde olduğunu belirten Sayan, tüm yaşananlara rağmen profesyonel bakımın en doğru çözüm olduğunu dile getirdi. “En azından nerede olduğunu biliyoruz, bakılıyor” diyen Sayan, “Bakım evinin kapısında bir ambulans, onların tetkikleri yapılıyor. Doğru bir yerde. Sokakta olmasından daha iyi. Başımıza neler geldi. Kayboluyor, karakoldan topluyorsun. Torbacı geliyor, eline uyuşturucu veriyorlar. Neler yaşadım ben ya…” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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