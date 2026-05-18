Şarkıcı Atiye 4. Kez Hamile! İşte Bebeğinin Cinsiyeti

Sahne performansları ve sevilen şarkılarıyla uzun yıllardır müzik dünyasında adından söz ettiren Atiye, 2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile Almanya’da evlenmişti. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin Ferah Feza, Neva ve Rumi adında üç kız çocuğu bulunuyor.

4.KEZ ANNE OLMAYA HAZIRLANIYOR

Gazeteci Akif Yaman’ın haberine göre, ünlü şarkıcının yeniden hamile olduğu öğrenildi. İddiaya göre Atiye, dördüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayarken, çiftin bir kız bebek daha beklediği belirtildi.

Daha önce yaptığı açıklamalarda kalabalık aile hayalini dile getiren Atiye’nin hamilelik haberi, hayranları arasında büyük heyecan yarattı.

