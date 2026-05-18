'Taşacak Bu Deniz'den Kırılması İmkansız Rekor

TRT 1'in fenomen dizisi 'Taşacak Bu Deniz'in ekranlara gelen 28. bölümüyle izlenme rekorlarını altüst etti. Dev yapım, sadece 24 saat içinde dijital platformlarda tam 9 milyon kez görüntülendi.

TRT 1 ekranlarında yayımlandığı ilk günden bu yana Türk televizyon tarihinin en güçlü hikayelerinden birini sunan 'Taşacak Bu Deniz', izleyiciden tam not almaya devam ediyor.

Dizinin heyecan dolu anlara sahne olan 28. son bölümü, televizyon reytinglerinin ardından dijital platformlarda da eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. TRT'den yapılan resmi açıklamaya göre, son bölüm yayının hemen ardından geçen 24 saatlik süre zarfında toplamda 9 milyon izlenme barajına ulaştı.

YOUTUBE'DA 3 MİLYON ABONE BARAJINDA

Sosyal medyada ve dijital ortamlarda en çok konuşulan konulardan biri olan yapım, internet yayıncılığında da liderliğini tescilledi.

Resmi YouTube kanalında 3 milyona yakın abonesi bulunan 'Taşacak Bu Deniz', ulaştığı bu yeni izlenme rekoruyla Türkiye'de dijital platformlarda en çok izlenen yapımlar listesinde adını ilk sıraya yazdırdı.

