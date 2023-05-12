Sahneden düşen Kibariye'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Sahneden düşüp yaralanan ve iki gündür tedavi gören Kibariye, hastaneden taburcu oldu. Menajeri yaptığı açıklamada, "Tedavisi tamamlandı ve taburcu ediliyor. Buradan İstanbul'a döneceğiz" ifadesine yer verdi.
Ünlü şarkıcı Kibariye, dün verdiği "Romanlar Buluşması" konserinde sahneden düşüp yaralanmıştı.
Yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düşüp yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
KİBARİYE'NİN TEDAVİSİ TAMAMLANDI
Tedavisi tamamlanan Kibariye, taburcu edildi. Kibariye'nin menajeri Harun Belenkoğulları yaptığı açıklamada, "2 gece boyunca doktor kontrolü altında tutuldu. Müşahede amaçlı hastanedeydik. Tedavisi tamamlandı ve taburcu ediliyor. Buradan İstanbul'a döneceğiz" ifadesine yer verdi.
Son Güncelleme: