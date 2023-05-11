Rihanna ve A$AP Rocky çifti, bebeklerinin adını birinci yaşında duyurdu

Rihanna ve  A$AP Rocky çifti, bir yıl önce dünyaya gelen bebeklerinin adını kamuoyuna ilk kez açıkladı. Çiftin bebeklerinin adının RZA Athelston Mayers olduğu belirtildi. 

Rihanna ve A$AP Rocky çifti, bebeklerinin adını birinci yaşında duyurdu

The Independent’ta yer alan habere göre, Rihanna ve A$AP Rocky çiftinin 13 Mayıs 2022’de dünyaya gelen bebeklerinin ismi doğum sertifikası ile kamuoyuyla paylaşıldı. 

Üç yıldır beraber olan çift, bebeklerinin adını RZA Athelston Mayers koydu. Bebeğin isminin hip hop grubu Wu-Tang Clan'ın solisti RZA’dan geldiği belirtildi. 

Rihanna, bu yıl verdiği bir röportajda oğluyla ilgili oldukça koruyucu davranmak istediğini, onunla ilgili bilgileri kamuoyundan sakladığını söylemişti. 

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