'Aile' dizisi setinde facianın eşiğinden dönüldü: Kazanın ayrıntıları belli oldu

Show TV'de yayınlanan Aile dizisinin mezarlık çekimindeki patlama sahnesinde bir kaza meydana geldi. Ay Yapım'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

'Aile' dizisi setinde facianın eşiğinden dönüldü: Kazanın ayrıntıları belli oldu

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Canan Ergüder, Nejat işler ve Nur Sürer'in başrolünü paylaştığı Aile dizisinin setinde korkutan bir kaza yaşandı.

Önceki gün yazılı bir açıklama yapan Ay Yapım, setten beklenmedik bir kazanın meydana geldiğini ve sorumlularla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını duyurdu. Merak edilen olay detayları da belli olmaya başladı.

MEZARLIKTA CENAZE SAHNESİ ÇEKİLECEKTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aile dizisinin dün akşam üstü mezarlıkta çekilen patlama sahnesi ekibe korku dolu anlar yaşattı. Ay Yapım imzalı dizide Yusuf Soykan'ın (Tamer Yiğit) ölüm yıl dönümü sahnesi çekiliyordu.

Tüm aile fertleri Devin, Hülya, Leyla, Ceylan, Cihan, Aysel, İbo, Tolga, ve bazı korumalar aile kabristanındaki çekimde hazır bulunuyordu.

KONTROLSÜZ PATLAMA MEYDANA GELDİ

Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki sahne gereği bomba yüklü araç patlatılacaktı. Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) bomba konulan arabayı fark edip ailesini uyardıktan sonra bombanın gürültüyle patlatılması planlanıyordu.

İlk iki tekrarda bir sorun çıkmadı, ancak 3. tekrar yapılırken Ay Yapım'a ait araçta beklenmedik anda kontrolsüz büyük bir patlama gerçekleşti, rüzgârın da etkisiyle alevler artınca ekipte büyük bir korku ve panik ortamı yaşandı.

NEJAT İŞLER SAKALI, CANAN ERGÜDER'İN SAÇI YANDI

Dizinin Ceylan'ı İpek Çiçek saçlarının önünü yanmaktan son anda kurtardı. Genç oyuncu kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Nejat İşler'in sakalında, Canan Ergüder'in saçında ufak yanıklar oldu.

Set paydos edildi. Yapım şirketi AY Yapım yaşanan ve büyük bir faciaya neden olma ihtimali olan kaza sonrası hemen ihmalin neden kaynaklandığını araştırmak için inceleme başlattı.

AY YAPIM'DAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili yanlış anlaşılmaları önlemek için yazılı açıklama yapan Ay Yapım, "Aile dizimizin 11. bölümünü efekti final sahnesinin çekimleri sırasında üzücü bir hadise yaşanmıştır. Bazı çalışma arkadaşlarımızın yaralanmalarına neden olan bu olayın meydana gelmesine ilişkin olası hata ve ihmallerle ilgili incelemeler başlatılmıştır. Hizmet alınan şirketler başta olmak üzere her türlü araştırma ve inceleme yapılacak ve tarafımızca sonucu ulaştırılacaktır. Bütün çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerini kullandı.


BAŞAK DİZER'DEN YORUM

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer de Birsen Altuntaş'ın haberine şükür ve üzgün emojisi koyarak yorum yaptı. Öte yandan Tatlıtuğ ve diğer oyunculardan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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