Pelin Karahan’ın Ev Sahibi Çileden Çıktı, 'Geri Dönüş Yok '

Ünlü oyuncu Pelin Karahan hakkında ortaya atılan bir iddia, gündem oldu. Karahan’ın annesi için İstanbul Beykoz’da ev tuttuğu, kirasını ise ödemediği iddia edildi.

Konuyu kamuoyuna duyuran ev sahibinin iddiasına göre, Karahan 2023 yılında annesi Seher Nural Koçyiğit için Beykoz’da ev kiraladı. Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay da kefil oldu, 2 yıllık kontrat imzalandı.

"KİRAYI ALAMADIM"

Karahan ailesi imzaların kendilerine ait olmadığını öne sürerek kira kontratını reddetti. Ev sahibi, “Ekim 2023’te dava açtık, şu an süreç devam ediyor. İcra takibi başlattık ama halen bir geri dönüş yok. Kira bedelini alamadığım gibi, evi de tahliye etmediler” dedi.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan’dan ise söz konusu iddiaya ilişkin bir açıklama geldi.

Kaynak: Haber Merkezi