Pelin Karahan’ın Ev Sahibi Çileden Çıktı, 'Geri Dönüş Yok '

Muhteşem Yüzyıl’ın ‘Mihrimah’ Sultan’ı olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pelin Karahan, kira ödemediği iddiasıyla gündem oldu. Ev sahibi ünlü oyuncu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Pelin Karahan’ının davalık olduğu olayın detayları…

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Pelin Karahan’ın Ev Sahibi Çileden Çıktı, 'Geri Dönüş Yok '

Ünlü oyuncu Pelin Karahan hakkında ortaya atılan bir iddia, gündem oldu. Karahan’ın annesi için İstanbul Beykoz’da ev tuttuğu, kirasını ise ödemediği iddia edildi.

Pelin Karahan’ın Ev Sahibi Çileden Çıktı, 'Geri Dönüş Yok ' - Resim : 1

Konuyu kamuoyuna duyuran ev sahibinin iddiasına göre, Karahan 2023 yılında annesi Seher Nural Koçyiğit için Beykoz’da ev kiraladı. Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay da kefil oldu, 2 yıllık kontrat imzalandı.

Pelin Karahan’ın Ev Sahibi Çileden Çıktı, 'Geri Dönüş Yok ' - Resim : 2

"KİRAYI ALAMADIM"

Karahan ailesi imzaların kendilerine ait olmadığını öne sürerek kira kontratını reddetti. Ev sahibi, “Ekim 2023’te dava açtık, şu an süreç devam ediyor. İcra takibi başlattık ama halen bir geri dönüş yok. Kira bedelini alamadığım gibi, evi de tahliye etmediler” dedi.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan’dan ise söz konusu iddiaya ilişkin bir açıklama geldi.

Pelin Karahan’ın Ev Sahibi Çileden Çıktı, 'Geri Dönüş Yok ' - Resim : 3

Pelin Karahan, Ev Sahibiyle Mahkemelik OlduPelin Karahan, Ev Sahibiyle Mahkemelik OlduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

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