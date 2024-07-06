Pelin Karahan, Ev Sahibiyle Mahkemelik Oldu

Oyuncu Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay'ın ev sahibi aileyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Evlerini, Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay'a kiralayan Açalya ve Murat Öztürk çifti, taahhüt edilen tarihte evlerinin boşaltılmadığını belirtti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Öztürk ailesi taahhüt edilen tarihte Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın evi tahliye etmediğini belirtti ve icra takibi başlattı.

Güntay çifti imzanın kendilerine ait olmadığını belirterek ödeme emrine itiraz etti. Ardından Öztürk ailesi tarafından itirazın iptali ve tahliye davası açıldı. Sulh Hukuk Mahkemesi’ndeki yargılama devam ediyor.

Öztürk ailesi ayrıca Pelin Karahan ve Bedri Güntay‘ın kira bedeli konusunda da kendilerini mağdur ettiklerini belirterek üç icra takibi ve iki dava açtıklarını ifade etti.

Öztürk ailesi satışa koydukları evlerinin Vildan Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın muhtemel müşterilere göstermediklerini ve “satılıktır” tabelası asılmasına izin vermediklerini de belirtti.

Bedri Güntay ise, "Biz eve taşındığımızda zaten 3 yıllık kirayı peşin ödedik. Evi satın alma niyetiyle oturduğumuz için de içine 500 bin dolar masraf yapmıştık. Daha sonra ev sahibi 2 kat fiyat artışı teklifimizi enflasyon artışını öne sürerek kabul etmedi. 4 kat artış istedi. Evi satmak için başta istediği rakamı da korkunç bir rakama çıkardı. Elimizden gelen iyi niyeti gösterdik ama aynı tavrı görmedik. Zaten ev arıyoruz, çıkacağız” dedi.