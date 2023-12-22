Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu?

2016 yılında evlenen ve üç yıl sonra da ikiz kızları Lina ve Alin'i kucaklarına alan Pelin Akil ile Anıl Altan hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Boşanacakları iddia edilen çiftten Anıl Altan'dan cevap niteliğinde bir mutluluk pozu gelirken, birkaç saat sonra ise iddiaları doğrulayan bir paylaşım geldi.

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen; Alin ve Lina adında da iki kızı olan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Çiftin boşanacağı iddialarının magazin gündemine bomba gibi düşmesi üzerine hayranları yasa boğuldu.

Evliliklerinde kriz olduğu iddia edilen ikiliden ilk hamle ise Anıl Altan'dan geldi.

"SORUN YOK" MESAJI

Geçtiğimiz hafta ailece yeni yıl tatiline çıkan çiftten Pelin Akil, konuyla ilgili sessizliğini korurken, Anıl Altan Instagram hesabından fotoğraflar paylaşarak 'sorun yok' mesajı verdi.

Ünlü çift sosyal medyada çok konuşulurken, Anıl Altan'ın dün gece geç saatlerde yaptığı paylaşım ise iddiaların doğru olabileceğini akıllara getirdi:

Sorunsuz bir ilişki, sorunsuz bir şehir, sorunsuz bir aile ya da sorunsuz bir yaşam yok. Bana göre yaşam sürekli bir sorun çözme işi. Bu gerçeği kabul ettiğimizde ve daha iyi sorun çözmeyi öğrendiğimizde, yaşamdan keyif almayı da başarabiliriz.