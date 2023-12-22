Kenan Doğulu'nun Yeşil Kart'ı iptal edildi, Amerika'ya gidemedi

Kenan Doğulu pazartesi akşamı düzenlenen GQ Men Of The Year Ödül Töreni’ne tek başına katıldı. Doğulu “Sizi yalnız gördük” diyen muhabirlere “Beren çok güzel bir proje için yurt dışında… Sürprizi kaçırmak istemiyorum. Ben de bugün ödülü teslim edip stüdyoma döneceğim” dedi. Beren Saat’in kendisinin yazıp bestelediği şarkılardan oluşan albümünün ilk klibini şu günlerde Los Angeles’ta çektiği öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kenan Doğulu’nun da eşine beraber hazırladıkları albümün klip çekiminde eşlik etmeyi çok istediği ancak Yeşil Kart‘ı iptal edildiği Amerika’ya gidemediği, Saat’in tek başına uçtuğu ortaya çıktı.

Amerika’da evi ve müzik şirketi olan Doğulu’nun Yeşil Kart koşullarını yerine getirmediği öğrenildi. Konuyla ilgili gerekli başvuruları yapan popçu gelecek sonucu bekliyor.