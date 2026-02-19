Ölümden Dönmüştü: Murat Cemcir’den Aylar Sonra İlk Paylaşım

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kardeş Payı ve İşler Güçler gibi beğeni toplayan projelerle tanınan oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz Aralık ayında iç kanama ihtimali nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ünlü oyuncu, sürecin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuştu.

Yaşadıklarına dair sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cemcir, şu sözleri paylaşmıştı: “3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi... Başta Doktorlarım olmak üzere; benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve bütün hastanesi personeline teşekkür ediyorum.”

Cemcir, mesajının devamında ise duygularını şöyle ifade etti: "Merhaba 2.hayat. Başta ailem ve akrabalarım olmak üzere; Geçmiş olsun demek için; hastaneye gelip beni hastanede ziyaret eden, telefonla arayan, farklı mecralardan mesaj yazan, beni tanıyanlar ve tanıdıkları yoluyla geçmiş olsun dileklerini ileten, bana ulaşamayıp kalbi bir şekilde gönlünden bana geçmiş olsun dileyerek sevdiklerini gösteren, hissettiren, kalbiyle iyileşmem için dua eden herkese tüm kalbimle teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Tıp elbette elinden geleni yaptı, yapacak da... Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş... Doğum günüme yoğun bakım odasında girmem de sürecin renkli kısmı oldu... Evde istirahat evresine geçiyoruz. Biz diyorum refakatçilerime teşekkür ediyorum.

Murat Cemcir’den günler sonra yeni bir paylaşım daha geldi.

SON DURUMU

Günlük yaşamına geri döndüğünü belirten Cemcir’in sağlıklı ve enerjik görüntüsü hayranlarını mutlu etti.

Kaynak: Haber Merkezi