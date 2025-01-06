Oğuzhan Uğur’u Deliye Döndüren Sansür, Skandal Sebebi Görünce Susamadı

Son olarak 6 Şubat depremlerine özel yaptığı belgesel ve kadın haklarına ilişkin ünlü isimlerle gerçekleştirdiği programla konuşulan Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından Instagram’a tepki gösterdi.

“ROLLER NE HIZLI DEĞİŞİYOR DEĞİL Mİ?”

Uğur “Instagram, 2019 yılında şehit polisimiz Fethi Sekin’i andığım postu kaldırmış… Sebebi… Çok acayip. Roller ne hızlı değişiyor değil mi?” notunu düşerek bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya platformu Instagram, Uğur’un paylaşımının kaldırılmasına sebep olarak ise tehlikeli kişi ve kuruluşlarla ilgili topluluk kurallarını ihlal ettiğini öne sürdü.

İnstagram, 2019 yılında şehit polisimiz Fethi Sekin’i andığım postu kaldırmış… Sebebi… Çok acayip. Roller ne hızlı değişiyor değil mi? pic.twitter.com/poOulh1Gau — Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) January 5, 2025

“BİR DAHA EKLEYİNCE NE YAPACAKLAR?”

Oğuzhan Uğur’un paylaşımına sosyal medyada “Deli gibi şikayet edilmişsiniz anlamına da gelebilir”, “Sebebi nedir, bu düşmanlığı kim yapar?”, “Hani bir kaç ay önce kapandı ya orası, hah işte nasıl oldu da açıldı acaba sonra?”, “Bir daha ekleyince ne yapacak acaba?” gibi yorumlar yapıldı.

FETHİ SEKİN NASIL ŞEHİT DÜŞTÜ?

5 Ocak 2017'de saat 16.00 civarında PKK'lı 2 terörist, İzmir Adalet Sarayı’nın C Blok girişinde patlayıcı yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemişti.

Sürücü koltuğundaki terörist, C Kapısı önünde bulunan polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik'e çarpmıştı. Teröristler yaya olarak uzaklaşırken görevli polis memuru Fethi Sekin, teröristlerle çatışmaya girmiş, birini etkisiz hale getirdikten sonra şehit düşmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi