Nurgül Yeşilçay ve oğlu, dünyaca ünlü markanın reklam yüzü oldu

Oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın, Amerika’da yönetmelik okuyacak oğlu Nejat Özer’le birlikte dev markanın reklam filminde oynayacağı aktarıldı.

Nurgül Yeşilçay ve oğlu, dünyaca ünlü markanın reklam yüzü oldu

Nurgül Yeşilçay ve oğlu reklam filminde oynayacak.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, yeni yayın dönemiyle ilgili sürpriz görüşmeler yaparken bir yandan da Philips ile bir reklam anlaşması yaptı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Yeşilçay, eğitimine Amerika’da yönetmelik okuyarak devam edecek 19 yaşındaki oğlu Osman Nejat Özer’le ilk kez kamera karşısına geçiyor. Philips markası ile bir yıllık bir anlaşma yapan Yeşilçay, yeni reklam filmi çekimi için oğluyla sete çıktı.

Sosyal medya hesapları için çektiği filmlerle beğeni toplayan oyuncunun reklam filmi şimdiden merak konusu oldu. Nurgül Yeşilçay yeni yayın dönemiyle ilgili de sürpriz görüşmeler yapıyor.

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