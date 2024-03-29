Nejat İşler'den Trabzonspor yorumu: Artık stada dahi gidesim yok

"Kaybedenler Kulübü", "Barda", "İyi Adamın 10 Günü", "Tamirhane", "Zaferin Rengi" gibi yapımlarda rol alan oyuncu Nejat İşler, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için Bititiyatro'da düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinliğin ardından muhabirlerle sohbet eden oyuncu "Dünya Tiyatro Günü'nde yapılacak en güzel şey, tiyatroya gitmek. Ben de bunu yaptım. Burası benim ustamın tiyatrosu. Geldim, güzel de bir oyun seyrettim" dedi.

'ARTIK STADA DAHİ GİDESİM YOK'

Fenerbahçe taraftarı olan Nejat İşler, Trabzonspor maçında yaşanan olaylarla ilgili sorulara "Bizim ne düşündüğümüz pek önemli değil, artık bu işlere başkaları karar veriyor. Artık stada dahi gidesim yok. Adamın biri çıkıp gidiyor, hakeme yumruk atıyor. Midemiz bulandı. Küskünüm" yanıtını verdi.

'UNUTMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM, MUTLU DEĞİLİM'

Bodrum'da bir dönem Gümüşlükspor'un başkanlığını yapan İşler, sözlerine şöyle devam etti:

"Orada ise işler temizdi. Buralar karışık. Top değil başka şeyler oynanıyor. Ben her gün ölümü düşünüyorum. Dünyada öleceğini bilen tek varlık biziz. O yüzden bıraksınlar bu işleri. Unutmak için de çok çalışıyorum, mutlu değilim. Çünkü mutluluk çok uzak bir ülke."