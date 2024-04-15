Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu: Bir ablamın babası da çok ünlü bir isim

Geçen yıl sanatçı Metin Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, “Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor” dedi.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşan Nebioğlu, annesine bir süredir ulaşamadığını belirterek şunları kaydetti:

"Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum, gerekirse programına çıkarım"

“Annemle en son 2010 yılında görüştüm. O zamandan beri görüşmüyorum. Babamın Metin Akpınar olduğunu yeni öğrenmiştim o zaman. Annem Almanya'da yaşadığı için, görüntülü konuşmuştuk. Karşılıklı çok gözyaşı da döktük. Ama bir daha ne aradı, ne de sordu. Dayımlarım ve teyzemlerin üzerinden de ulaşamıyorum. Annesi öldüğünde Türkiye'ye geldi ama benden gizlediler. Bizimle görüşmek istemiyor. Ben annemi bulmak istiyorum. Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Ancak onun bulabileceğine inanıyorum. Gerekirse onun programına çıkarım.”

“EVLİLİK DIŞI LİŞKİLERDEN DÖRT ÇOCUĞU VAR ANNEMİN”

Annesinin altı çocuğu olduğunu belirten Nebioğlu, “İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor” ifadelerini kullandı.

“MEDYA DÜNYASINDAN ÇOK ÜNLÜ BİR İSİM”

Bahsettiği kardeşinin babasının görüşmeyi kabul etmediğini anlatan Nebioğlu, “Ben yine Metin Akpınar'la görüşebildim. Babası, ablamla görüşmeyi bile kabul etmiyor. Ama dava sonuçlanınca benimki gibi uzun süre konuşulacak. Ben nasıl fiziksel olarak Metin Akpınar'a benziyorsam, o da babasına benziyor. Medya dünyasından çok ünlü bir isim. Bu konuya dair daha fazla konuşamam. Annem de galiba bu davanın sonucunu bekliyor. Dava sonuçlanınca ortaya çıkacak diye düşünüyorum” diye konuştu.

“KİMSEYE KİN DUYMUYORUM SADECE KIRGINIM”

Metin Akpınar’ın “bir gecelik ilişki” açıklamasıyla ilgili de konuşan Nebioğlu, şunları kaydetti:

“Kendi itibarını düşünen bir adam. Çocuklarının ya da annemizin itibarını düşünmeden sadece kendini düşünerek yaptı bu açıklamayı. Onun bu açıklaması sonrası linç yedim. Metin Akpınar gerçekler ortaya çıksın istemiyor. Bir kadın olarak da rencide oldum. Annem de ben de hakaretlere maruz kaldık. Yaşadığı ilişkinin tek sorumlusu annem değil. Beni öfkeli, nefret dolu bir insan gibi göstermek istiyor babam. Benim tek derdim her şeyin ortaya çıkması. Kimseye kin duymuyorum sadece kırgınım."