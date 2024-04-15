'Mucize Aynalar'ın yıldızı Şebnem Bozoklu: 'Cilt güzelliği için kilo alın'

"Mucize Aynalar" filmiyle sinemalarda seyirci karşısına çıkan Şebnem Bozoklu samimi açıklamalarda bulundu.

'Mucize Aynalar'ın yıldızı Şebnem Bozoklu: 'Cilt güzelliği için kilo alın'

Şebnem Bozoklu yapımcılığını Orchestra Content’in üstlendiği "Mucize Aynalar" filmiyle gündemde. Aziz Nesin’in hikâyelerinden yola çıkılarak Tolga Örnek tarafından çekilen filmde Cengiz Bozkurt’un hayat verdiği mucit Şahap Cenabettin’in eşi Emel’e hayat veren ve seyirciyi etkili oyunculuğuyla çok eğlendiren başarılı oyuncu kendisine en çok sorulan sorulardan birine yanıt verdi.

Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına konuşan oyuncu "Bana ‘Cildin ne kadar güzel’ diyorlar. ‘Ne yapıyorsun, hangi kremi sürüyorsun?’ diye soruyorlar. Arkadaşlar ben hayatım boyunca hep balık etli birisi oldum. Eğer cildinizin daha iyi olmasını istiyorsanız 2-3 kilo almayı deneyebilirsiniz. O yüzden benim cildim güzel. 10 kilo vereyim, cildime bir de o zaman bakın" dedi.

Eski bir atasözünü hatırlatan Bozoklu "Eskilerin bir lafı vardır ya; ‘Bir dirhem et bin ayıp örter’ diye. Biraz etli butlu olursanız cildiniz her zaman iyi olur. Ama yaş insanı değiştiriyor. Aşağı doğru bir iniş yüzde de oluyor. Ben de kırklarımdayım, 50 yaşında nasıl olacak bilmiyorum. Kendimi de çok kestiremiyorum. Belki de derim ki ‘Ben bu kırışıklarla devam etmek istiyorum' Bir gün de ‘Şuram çok kırıştı, bir şey yaptırayım’ da diyebilirim. Ben de kendimi maceramı merak ediyorum" diye konuştu.

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