Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, ekranlara geri dönüyor. Bir süredir Amerika'da yaşayan Meltem Cumbul, o dizi için Amerika'dan Türkiye'ye döndü. Meltem Cumbul, Mahsun Kırmızıgül'ün yakında çekimlerine başlayacağı Güzel Atlar Diyarı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Meltem Cumbul 'Güzel Atlar Diyarı' dizisi için Mahsun Kırmızıgül’le el sıkıştı ve çekimler için İstanbul’a geldi.

İlk bölümlerinin yönetmenliğine Mahsun Kırmızıgül’ün imza atacağı 'Güzel Atlar Diyarı' dizisinde masalsı bir aşk hikâyesi anlatılacak.