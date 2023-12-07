Aleyna Tilki kendisine ambargo konulduğunu söyledi: Benim ölmemi istemeleri normal mi?

Cevapsız Çınlama şarkısı ile 17 yaşında Türkiye'nin gündemine giren Aleyna Tilki, yıllardır yayınladığı şarkılar ile en çok dinlenenler listesinin değişmezlerinden biri haline geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan genç şarkıcı, kendisine yönelik müzik sektöründe uzun süredir bir ambargo uygulandığını ve konserlerinin engellendiğini belirtti. Gözleri dolarak açıklamalarda bulunan Tilki, müzik sektörü hakkında küfürlü ifadeler kullanarak isyan etti.

Aleyna Tilki'nin açıklamaları şu şekilde:

Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar.

"ŞARKI SÖYLEMEYİ ÇOK ÖZLEDİM"

Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar. Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var o da ait olduğum yerde şarkı söylemek! Şarkı söylemeyi çok özledim ve seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor! Bu olayı sadece beni dinlemek isteyenler çözebilir… Çünkü onlar yine benim çıkardığım şarkıları dinlemeye devam ediyorlar.

Gerisini de canım Allah’ıma şikayet ediyorum. Şu anda yüz yüze geldiğim kimse küfrümü üstüne alınmasın diğerlerinin zaten asla yüzüne bakmıyorum artık