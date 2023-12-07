Aleyna Tilki kendisine ambargo konulduğunu söyledi: Benim ölmemi istemeleri normal mi?

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine yönelik bir süredir uygulanan ambargolardan şikayet etti. Gözleri dolan Aleyna Tilki, kendisinin ölmesini isteyen insanların olduğunu belirterek müzik sektörüne küfürler savurdu.

Aleyna Tilki kendisine ambargo konulduğunu söyledi: Benim ölmemi istemeleri normal mi?

Cevapsız Çınlama şarkısı ile 17 yaşında Türkiye'nin gündemine giren Aleyna Tilki, yıllardır yayınladığı şarkılar ile en çok dinlenenler listesinin değişmezlerinden biri haline geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan genç şarkıcı, kendisine yönelik müzik sektöründe uzun süredir bir ambargo uygulandığını ve konserlerinin engellendiğini belirtti. Gözleri dolarak açıklamalarda bulunan Tilki, müzik sektörü hakkında küfürlü ifadeler kullanarak isyan etti.

Aleyna Tilki'nin açıklamaları şu şekilde:

Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar.

"ŞARKI SÖYLEMEYİ ÇOK ÖZLEDİM"

Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar. Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var o da ait olduğum yerde şarkı söylemek! Şarkı söylemeyi çok özledim ve seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor! Bu olayı sadece beni dinlemek isteyenler çözebilir… Çünkü onlar yine benim çıkardığım şarkıları dinlemeye devam ediyorlar.

Gerisini de canım Allah’ıma şikayet ediyorum. Şu anda yüz yüze geldiğim kimse küfrümü üstüne alınmasın diğerlerinin zaten asla yüzüne bakmıyorum artık

Etiketler
Aleyna Tilki
Elazığ'da 3,5 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri dosyaya girdi: Para balyalarıyla poz vermişler Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri dosyaya girdi: Para balyalarıyla poz vermişler
Apar topar Fenerbahçe'den ayrıldı! Yıldız oyuncunun yeni takımı da belli Apar topar Fenerbahçe'den ayrıldı! Yıldız oyuncunun yeni takımı da belli
Kabuğunu çöpe atıyorduk! Oysa asıl faydası kabuğunda gizliymiş Kabuğunu çöpe atıyorduk! Oysa asıl faydası kabuğunda gizliymiş
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı
Netflix Türkiye'de Top 10 belli oldu: İşte en çok izlenen filmler Netflix Türkiye'de Top 10 belli oldu: İşte en çok izlenen filmler
Cumhur'u üzecek anket: İşte Mansur Yavaş'ın karşısına çıkabilecek 3 aday ve oy oranları İşte Mansur Yavaş'ın karşısına çıkabilecek 3 aday ve oy oranları
Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 tane evi nasıl aldığını anlattı: "Tutumlu kadınım..." Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 tane evi nasıl aldığını anlattı
İktidara yakın şirketten İstanbul anketi: İmamoğlu tüm rakiplerine fark atıyor! İktidara yakın şirketten İstanbul anketi: İmamoğlu tüm rakiplerine fark atıyor!