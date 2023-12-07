Elazığ'da 3,5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Elazığ'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Elazığ ili Arıcak ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi.
7 Aralık Perşembe günü saat 22:24'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.
Derinliği 14,81 kilometre olarak açıklanan sarsıntı, Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
AFAD VERİLERİ İLE ELAZIĞ DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Arıcak (Elazığ)
Tarih:2023-12-07
Saat:22:24:51 TSİ
Enlem:38.50083 N
Boylam:40.255 E
Derinlik:14.81 km