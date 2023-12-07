Elazığ'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Elazığ ili Arıcak ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

7 Aralık Perşembe günü saat 22:24'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.

Derinliği 14,81 kilometre olarak açıklanan sarsıntı, Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

AFAD VERİLERİ İLE ELAZIĞ DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Arıcak (Elazığ)

Tarih:2023-12-07

Saat:22:24:51 TSİ

Enlem:38.50083 N

Boylam:40.255 E

Derinlik:14.81 km