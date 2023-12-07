Portakal'dan İnce'ye: 'İthal Yalovalı Muharrem'e güvenmiyorum...'

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin 1 Aralık Cuma günü görüştüğünü ve buluşmada yerel seçimde işbirliğinin konuşulduğunu aktardı. Görüşmeyi doğrulayan İnce adaylık için 'iş birliğine açık' olduğunu söyledi.

Muharrem İnce ile 14 Mayıs seçim döneminde tartışmaya giren ve İnce tarafından 'yalancı' ilan edilen Fatih Portakal, söz konusu görüşmeye ve Muharrem İnce'ye tepki gösterdi.

Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Fatih Portakal, "İzmir'de sadece Muharrem İnce aday olsa yine gidip oyumu vermem, İzmir'i bir Yalova'lı gelip yönetemez" dedi. Portakal şunları kaydetti:

'SİYASETİNE HİÇ GÜVENMİYORUM'

"Ben Muharrem Bey'in siyasetine hiç güvenmiyorum. Hiçbir şekilde güvenmiyorum. Ben şimdi İzmir seçmeniyim. Kendi kendime düşünüyorum. Muharrem İnce'ye İzmir teklif edilse ben gidip Muharrem İnce'ye oy vermem.

Çok net, Muharrem İnce'ye oy vermem. Çünkü gönderdiği mesajlar hala bende duruyor. Beni 'yalancı' ilan etti ya. Güvenmiyorum Muharrem İnce'ye. Güvenmediğim bir insana neden yaşadığım şehrin anahtarını teslim edeyim.

'İTHAL YALOVALI MUHARREM İZMİR'İ YÖNETEMEZ'

Neden gelsin de dışardan ithal Yalovalı Muharrem İnce gelsin benim kentimi, İzmir'i yönetsin ki. Hadi onu da geçtim, güvenmiyorum. Bakın tekrar söylüyorum; Tek Muharrem İnce kalsa, gidip oy vermem Muharrem İnce'ye. Yaşadığım kentin anahtarını ona teslim etmem.

Bir oyum var benim. Diyeceksiniz ki aman senin oyuna da ihtiyacımız yok, ne yapalım! Diyebilirsiniz ama benim gibi düşünen çok da insan var. Güvenmediğim bir siyasetçiye yaşadığım kentin anahtarını hayatta kendi ellerimle teslim etmem."