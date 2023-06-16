Mehmet Aslantuğ, boşanmanın perde arkasını anlattı: Arzum'u ben terk etmedim, bana 1 yıl önce şunu söyledi...

27 yıl önce evlenen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çifti geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşanmıştı. İkilinin mahkemeye el ele gelmesi ise herkesi şaşırtmıştı.

Ayrılık sonrası Mehmet Aslantuğ'un hayatında başka biri olduğu iddia edilmişti. İddialar öncesi de Arzum Onan "Ayrılığı Mehmet istedi" demişti. Bu sözler sonrası Aslantuğ'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu ayrılığın perde arkasını tek tek anlattı. İşte o sözler:

"VE BİR BORÇ !

Çok yalın anlatayım:

İzlediğiniz videoya konu müziğe ait bir kültürün evladıyım. Ayıp ve utanma duygusuyla büyüdüm, öyle de gideceğim bu hayattan.

Biricik sevgili Arzum’ u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim.

Bir yıl önce; dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: “Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım; ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum.

Ben de... Pek kolay olmasa da... Anlayışla, saygıyla karşıladım elbette. Küskün davranmadım.

Sadece şunu söyledim: “Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol, kendini öyle ara

Hepsi budur ve aylardır benim için de hiç kolay olmamıştır. Çok kıymetli bir dost olarak kalacaktır. Biricik evladımızın kalbi de kendi gibi güzel annesi olarak.

Lütfen bana; ya da ona yüklenmeyin artık. İkimiz de kalan hayatımıza/ başkaca sorumluluklarımıza sahip çıkmaya çalışalım."