83 yaşındaki Al Pacino baba oldu

Oscar ödüllü 83 yaşındaki aktör Al Pacino, 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah ile bebek sahibi oldu. Oyuncunun bebeğinin adı ve cinsiyeti açıklandı.

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83 yaşındaki Al Pacino baba oldu

Kült filmler arasına adını yazdıran "Baba" filmlerinde rol alan 83 yaşındaki Al Pacino baba oldu! 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah ile bebek beklediğini açıklayarak uzun süre gündem olan oyuncu, dördüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Daily Mail'in haberine göre, dün doğum yapan Alfallah bir erkek çocuk dünyaya getirdi.Pacino ile Alfallah'ın bebeğinin adı ise "Roman". 

"Scarface" (Yaralı Yüz) filminin yıldızı Pacino, daha önceki birlikteliklerinden üç çocuk babası. Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 22 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri var. Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 33 yaşında Julie Pacino adında bir kızı var.

DNA TESTİ İSTEDİ

Öte yandan, Pacino'nun Kuveyt kökenli Amerikalı film yapımcısı Alfallah'tan DNA testi istediği ortaya çıkmıştı.

Daily Mail'in haberine göre, oyuncu sevgilisinden çocuğun kendisinin olduğunu gösteren bir DNA testi istedi. Birini hamile bırakabileceğini inkar eden oyuncunun, Alfallah ile ilişkisini çok önceden bitirdiği ve hamilelik haberini 2 ay önce öğrendiği belirtildi.

TMZ'nin haberine göre oyuncu bazı sağlık sorunları nedeniyle bebeğin hiçbir zaman kendisine ait olmadığını iddia etti. İkilinin altı aydır görüşmediği, Pacino'nun hamilelik haberini yalnızca iki ay önce öğrendiği iddia edildi.

Bir başka söylentiye göre ise Noor Alfallah DNA testi talebini kabul etti ve Pacino'nun gerçekten bebeğin babası olduğu ortaya çıktı. Tüm bu iddiaların aksine, hamilelik haberi  ilk kez duyurulduğunda, Pacino'nun baba olacağı için çok sevindiği ve ikilinin hala birbirini çok sevdiği ifade edilmişti.

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