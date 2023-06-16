Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ölümden döndü!

Muğla'da dün akşam saatlerinde Sarnıç Mahallesi Akbük mevkiinde Gökova Körfezi turuna çıkan Melis Sandal'ın içerisinde olduğu cayrokopter, motor arızası sonucu kontrollü iniş yapmak isterken ağaca çarpıp araziye düştü.

Kazada hava aracında bulunan Melis Sandal ve pilot Sinan Yılmaz yaralandı.

MELİS SANDAL HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan pilot Sinan Yılmaz ve şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GECE SAATLERİNDE TABURCU OLDU

Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan Melis Sandal ve pilot Sinan Yılmaz hastanedeki tedavilerinin ardından gece saatlerinde taburcu olurken, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da hastaneye gelerek eşinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

"ALLAH BİZİ SEVENLERİMİZE BAĞIŞLADI"

Kaza sonrası vatandaşlar tarafından kurtarılan Melis Sandal’ın sağlık ekiplerini beklediği anlar ise fotoğraflara yansıdı. Sandal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok şükür kurtulduk. Arayan soran geri dönemediğimiz herkese bilgi vermek istedim. Allah bizi sevenlerimize ve tüm ailemize bağışladı" ifadelerini kullandı.

CAYROKOPTER NEDİR?

Cayrokopter veya otojir, döner kanatlı ve pervaneli bir hava taşıtıdır. İleri hareket için bir pervanesi ve dikey hareket için motorsuz ve serbest dönen bir rotoru bulunur. Helikopterin atalarından olan cayrokopterler II. Dünya Savaşı'ndan sonra yerini ağırlıklı olarak daha verimli olan helikopterlere bırakmış olsa da hâlen eğlence, keşif ve helikopter eğitimi gibi amaçlarla yaygın olarak kullanılır. Cayroplanör ise motoru olmayan bir cayrokopterdir ve süzülmeden önce başka bir hava aracı ile çekilmesi gerekir.

Kaynak: Gerçek Gündem