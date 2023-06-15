Lenfomaya yakalanmıştı: Athena'nın solisti Hakan Özoğuz'dan iyi haber

Uzun zamandır lenfoma tedavisi gören Athena'nın üyesi Hakan Özoğuz, "Tedavim bitti her şey yolunda!" dedi. 

Lenfomaya yakalanmıştı: Athena'nın solisti Hakan Özoğuz'dan iyi haber

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz’un lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Bir süre müziğe ara veren 45 yaşındaki ünlü isim zorlu günleri geride bıraktı. Sağlığına kavuşan Özoğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastalığı atlattığını açıkladı.

Özoğuz, "Bildiğiniz üzere bir tedavi sürecindeydim ve artık bu sürecin sonuna geldiğimi sizlere Haber vermek istiyorum. Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür, kontrol altında. Bu süreçte yanımda olan aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma ve benimle ilgilenen doktorlara çok çok teşekkür ederim. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum iyi dilek ve dualarınız için" ifadelerini kullandı.

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