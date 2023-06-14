Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz, sağlık durumu hakkında konuştu

Bir yıldır lenfoma kanseri tedavisi gören Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz, sosyal medya hesabından son durumunu açıkladı.

Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz, sağlık durumu hakkında konuştu

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz lenfoma kanseri tedavisi hakkında bilgi verdi.

Instagram hesabından paylaştığı videoyla son durumunu anlatana Özoğuz, “Herkese selamlar. Bildiğiniz üzere bir tedavi sürecindeydim ve artık bu sürecin sonuna geldiğimi sizlere haber vermek istiyorum. Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür. Bu süreçte yanımda olan aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma ve doktorlarıma çok teşekkür ederim. İyi dilekleriniz ve dualarınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Şimdi artık konserlerde, projelerde ve albümlerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın” ifadelerini kullandı.

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