Katıldığı bir ödül töreninde depremzedelerle ilgili ifadeleri tepki çekmişti: Eda Ece'den açıklama geldi

Oyuncu Eda Ece katıldığı ödül törenindeki konuşmasında depremzedelerin oy tercihi ile ilgili konuşmuş ve "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" demişti.

Eda Ece bu sözlerinin ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Ece'ye destek paylaşımlarının yanı sıra birçok tepki de geldi.

AÇIKLAMA YAPTI: 'LİNÇÇİ TAYFA'

Eda Ece, sosyal medyada gündem olan o ifadelerinin ardından Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

"Linççi tayfa sandık şakama da bozulmuş" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, şunları söyledi:

"Ben kendim, özgür bir birey olarak, kendi özgürlüğümü savunup, başkasının özgürlüğünü savunmayacak zekada biri değilim. İsteyen bardağa oy verir, isteyen tuzluğa oy verir, isteyen Ahmet'e verir, isteyen Mehmet'e verir. Buna ben bir şey diyemem. Özgürlük sadece bana değil, özgürlük herkese... İsteyen istediğine oy verir, isteyen istediği sandığa gider. Ben orada baştan sona mizahi bir dil ile ele aldım. Hani eskiden Levent Kırca İSKİ'yi arıyordu ya kafasında sabunla 'İkide bir sular kesiliyor' diye. Ve biz buna gülüyorduk. Fesatça, bu kadar negatifçe bakmak linççi tayfanın işi. Ayrıca benin tek bir hassasiyetim var... Şimdi onlar da bana yazıyor. Aslında öyle bir konu da yok da neyse... 'Seni biliyoruz...' falan diye. Benim kötü niyetle kimsenin acısını travmasını tetikleyecek bir şey falan söylemek falan gibi bir amacım asla yoktu yani. Daha fazla da uzatmayalım."

Kaynak: Gerçek Gündem