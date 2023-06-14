Nusret'in New York'taki restoranı kapandı

Nusret Gökçe’nin New York’ta açtığı ve pahalı fiyatları nedeniyle gündeme gelen restoran kapandı.

Nusret'in New York'taki restoranı kapandı

Dünyanın birçok yerinde restoranları bulunan Nusret, ABD’nin New York kentinde tutunamadı.

Guardian’da yer alan habere göre, üç yıl önce ‘New York’un en kötü restoranı’ seçilen ve ‘sinek avlayan’ burgerci kapanmak zorunda kaldı.

Restoranda 99 dolara satılan milkshake ve 100 dolara satılan altın kaplama burgerler çok konuşulmuştu.

Restoran ayrıca, New York Belediyesi Sağlık Departmanı'nın ‘ete çıplak elle dokunma’ soruşturmasına da maruz kalmıştı.

Nusret’in ABD’de Las Vegas, Dallas, Los Angeles ve Boston gibi şehirlerde de işletmesi bulunuyor.

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