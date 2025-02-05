Sosyal Medyanın En Popüler Kadın Oyuncusu Belli Oldu, Zirvedeki İsim Herkesi Ters Köşe Etti, 'Bu Doğru mu?'
Diziler, reklamlar, sinema filmleri… Medyanın efsane kadın oyuncuları arasında en popüler olanı belli oldu. Sosyal medyanın en popüler kadın oyuncusu kim? Zirvedeki isim herkesi şaşırttı. İşte çok konuşulacak ankette dikkat çeken sıralama…
Televizyon dünyasında dizilere ilişkin yaptığı analiz ve araştırmalarla dikkat çeken Adba.tv son araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Adba.tv 28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
Açıklanan sonuçlara göre sosyal medyanın en popüler kadın oyuncuları belli oldu. Araştırmada Afra Saraçoğlu, Hande Erçel, Mina Demirtaş, Rojbin Erden, Sinem Ünsal, Hazal Subaşı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Miray Daner, Demet Özdemir, Elçin Sangu gibi isimlerin sosyal medyadaki etkinlikleri incelendi.
EN POPÜLER AFRA SARAÇOĞLU
Beğeni ve RT sayılarına göre, sosyal medyanın en popüler kadın oyuncusu 39 bin ileti sayısıyla Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu oldu.
Birbirinden güzel oyuncuların yer aldığı listede oyuncuların sıralamaları ve ileti sayıları ise şöyle:
Afra Saraçoğlu - 39 bin
Hande Erçel- 34 bin 400
Mina Demirtaş- 32 bin
Rojbin Erden – 18.400
Sinem Ünsal – 13 bin 500
Hazal Subaşı - 11 bin 900
Su Burcu Yazgı Coşkun- 10 bin 900
Miray Daner- 5 bin 600
Demet Özdemir- 5 bin 200
Elçin Sangu- 5 bin 100
Sosyal medyanın en popüler kadın oyuncuları belli oldu! (28 Ocak-3 Şubat) #AfraSaraçoğlu #HandeErçel #MinaDemirtaş #RojbinErden #SinemÜnsal #HazalSubaşı #SuBurcuYazgıCoşkun #MirayDaner #DemetÖzdemir #ElçinSangu pic.twitter.com/FMjXuEXMQY— Adba.tv (@AdbaTv) February 4, 2025
Kaynak: Haber Merkezi