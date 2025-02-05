Sosyal Medyanın En Popüler Kadın Oyuncusu Belli Oldu, Zirvedeki İsim Herkesi Ters Köşe Etti, 'Bu Doğru mu?'

Diziler, reklamlar, sinema filmleri… Medyanın efsane kadın oyuncuları arasında en popüler olanı belli oldu. Sosyal medyanın en popüler kadın oyuncusu kim? Zirvedeki isim herkesi şaşırttı. İşte çok konuşulacak ankette dikkat çeken sıralama…

Esma Karayel Esma Karayel
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Sosyal Medyanın En Popüler Kadın Oyuncusu Belli Oldu, Zirvedeki İsim Herkesi Ters Köşe Etti, 'Bu Doğru mu?'

Televizyon dünyasında dizilere ilişkin yaptığı analiz ve araştırmalarla dikkat çeken Adba.tv son araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Adba.tv 28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Sosyal Medyanın En Popüler Kadın Oyuncusu Belli Oldu, Zirvedeki İsim Herkesi Ters Köşe Etti, 'Bu Doğru mu?' - Resim : 1

Açıklanan sonuçlara göre sosyal medyanın en popüler kadın oyuncuları belli oldu. Araştırmada Afra Saraçoğlu, Hande Erçel, Mina Demirtaş, Rojbin Erden, Sinem Ünsal, Hazal Subaşı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Miray Daner, Demet Özdemir, Elçin Sangu gibi isimlerin sosyal medyadaki etkinlikleri incelendi.

EN POPÜLER AFRA SARAÇOĞLU

Beğeni ve RT sayılarına göre, sosyal medyanın en popüler kadın oyuncusu 39 bin ileti sayısıyla Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu oldu.

Sosyal Medyanın En Popüler Kadın Oyuncusu Belli Oldu, Zirvedeki İsim Herkesi Ters Köşe Etti, 'Bu Doğru mu?' - Resim : 2

Birbirinden güzel oyuncuların yer aldığı listede oyuncuların sıralamaları ve ileti sayıları ise şöyle:

Afra Saraçoğlu - 39 bin

Hande Erçel- 34 bin 400

Mina Demirtaş- 32 bin

Rojbin Erden – 18.400

Sinem Ünsal – 13 bin 500

Hazal Subaşı - 11 bin 900

Su Burcu Yazgı Coşkun- 10 bin 900

Miray Daner- 5 bin 600

Demet Özdemir- 5 bin 200

Elçin Sangu- 5 bin 100

Kaynak: Haber Merkezi

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Afra Saraçoğlu Elçin Sangu Hande Erçel Demet Özdemir
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