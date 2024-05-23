Magazin yazarı Onur Akay saldırıya uğradı: Kadir Doğulu'yla ilgili sözleri gündem oldu

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, saldırıya uğradı. Akay, kendisine saldıran kişinin, "Kadir Doğulu için" dediğini öne sürdü.

Magazin yazarı Onur Akay saldırıya uğradı: Kadir Doğulu'yla ilgili sözleri gündem oldu

Sosyal medya hesabından ünlüler hakkında bilgiler paylaşan ses sanatçısı Onur Akay, iddialarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk’le imam nikâhlı evli olduğunu öne süren ve tarikat/masonluk iddialarında bulunan Onur Akay saldırıya uğradı.

96 bin takipçili Instagram hesabında şiddet gördüğünü paylaşan Onur Akay'ın hali herkesi korkuttu.

Akay, kendisine yumruk atan kişinin "Kadir Doğulu için, tarikat için" diyerek saldırdığını söyledi.

Akay, "Dün gece çok sevdiğim dostlarımla otururken, birden saldırıya uğradım. Gözüme yumruk atan kişi birincisi Kadir Doğulu için dedi vurdu, bu da tarikat için dedi ve yine vurdu" iddiasında bulundu.

Magazin yazarı Onur Akay saldırıya uğradı: Kadir Doğulu'yla ilgili sözleri gündem oldu - Resim : 1

TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

Kadir Doğulu'dan ise henüz iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi.

Kadir Doğulu; Onur Akay'ın özel hayatıyla ilgili asılsız açıklamalarda bulunduğunu, onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini söyleyerek 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

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