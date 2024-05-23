Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy itirafı!

İstanbul Etiler'de ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ın düzenlediği partiye birçok ünlü isim katıldı. Serenay Sarıkaya, eski sevgilileri Çağatay Ulusoy ve Kerem Bürsin‘le karşılaştı. Çağatay Ulusoy soruları yanıtsız bırakırken, Kerem Bürsin, "Serenay'a bayılıyorum" dedi.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, 2019'da ayrıldığı eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ve meslektaşı Çağatay Ulusoy'un da olduğu bir eğlence mekanı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

"GÜZEL BİR DOSTLUĞUMUZ VAR"

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; gazetecilerin, mekânda Serenay Sarıkaya'nında olduğunu, kendisiyle selamlaşıp selamlaşmadıkları sorusuna 36 yaşındaki Kerem Bursin; "Tabii ki de selamlaştık, Serenay'a bayılıyorum. Muazzam bir insan çok da seviyorum kendisini. Güzel bir dostluğumuz var. O yüzden ne zaman denk gelsek selamlaşıp, konuşuruz" şeklinde cevap verdi.

ÇAĞATAY ULUSOY DA AYNI MEKANDAYDI

Serenay Sarıkaya'nın eski sevgililerinden Çağatay Ulusoy da aynı mekândaydı. Kerem Bursin, kendisine, "Çağatay Ulusoy da mekândaydı. Onunla da konuştunuz mu?" sorusuna Kerem Bürsin; "Onunla da yeni tanıştık. O da aşırı tatlı bir insan" ifadelerini kullandı.

Çağatay Ulusoy ise Serenay Sarıkaya ile ilgili sorulara "Herkes oradaydı" yanıtını vererek, aracına binip uzaklaştı.