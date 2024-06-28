Londra macerası sona erdi! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç İstanbul'a dönüş yaptı

Oyuncu çift Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, geçtiğimiz yıllarda çocuklarının eğitimi için Londra’ya taşınmışlardı. Ünlü çift bu sene işleri nedeniyle İstanbul’a dönüş yapma kararı aldı.

Son Güncelleme:
Londra macerası sona erdi! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç İstanbul'a dönüş yaptı

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, bu sene işleri nedeniyle İstanbul’a dönüş yaptı. Çift, geçen yıllarda 3 çocuğunun eğitimi için İngiltere’ye taşınmıştı.

2009 yılında Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel uzun zaman sonra ekrana dönmüştü. Çocuklarının eğimi için İngiltere'ye yerleşen ünlü çift teklifler sonrası İstanbul’a dönmeye karar verdi.

TEKLİFLER SONRASI KARARLARI DEĞİŞTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çocuklarının okul kayıtlarını da İstanbul’a taşıyan çiftten Korel, BKM’nin Kanal D için hazırladığı Annem Ankara dizisiyle imza aşamasında…

Son olarak bir otomobil markasının yüzü olan ve reklam filmi için kamera karşısına geçen Halit Ergenç ise Star TV için çekeceği, uzun süredir merakla beklenen Kral Kaybederse” dizisiyle görüşüyor.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk evlendi!Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk evlendi!Magazin

Etiketler
Bergüzar Korel Halit Ergenç
Son Güncelleme:
Emeklileri ilgilendiren duyuru... 6 ay boyunca Türkiye genelinde ücretsiz Emeklileri ilgilendiren duyuru... 6 ay boyunca Türkiye genelinde ücretsiz
Siri’ye asla sorulmaması gereken o soru! Siri’ye asla sorulmaması gereken o soru!
Elon Musk iki kez evlendiği eski eşinin düğününe özel jetle gitti! Elon Musk iki kez evlendiği eski eşinin düğününe özel jetle gitti!
Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk evlendi! Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk evlendi!
ÇOK OKUNANLAR
Kabinede deprem! "Fahrettin Koca istifa etti" iddiası "Fahrettin Koca istifa etti" iddiası
Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi! Yazılıdan 90 aldı, mülakatta elendi Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi
Hipokrat Yemini'ne sansür: Dekan yardımcısı yemini sansürsüz okuyan öğrencileri salondan çıkarttı Yemini sansürsüz okuyan öğrenciler salondan çıkarıldı!
Erdoğan, sokak hayvanları kararını verdi: Düzenlemede neler yer alacak? Erdoğan, sokak hayvanları kararını verdi
Sonunda bu da oldu: İmam hatibe öğrenci gönderen öğretmene rüşvet! İmam hatibe öğrenci gönderen öğretmene rüşvet!