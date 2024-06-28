Londra macerası sona erdi! Bergüzar Korel ile Halit Ergenç İstanbul'a dönüş yaptı

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, bu sene işleri nedeniyle İstanbul’a dönüş yaptı. Çift, geçen yıllarda 3 çocuğunun eğitimi için İngiltere’ye taşınmıştı.

2009 yılında Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel uzun zaman sonra ekrana dönmüştü. Çocuklarının eğimi için İngiltere'ye yerleşen ünlü çift teklifler sonrası İstanbul’a dönmeye karar verdi.

TEKLİFLER SONRASI KARARLARI DEĞİŞTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çocuklarının okul kayıtlarını da İstanbul’a taşıyan çiftten Korel, BKM’nin Kanal D için hazırladığı Annem Ankara dizisiyle imza aşamasında…

Son olarak bir otomobil markasının yüzü olan ve reklam filmi için kamera karşısına geçen Halit Ergenç ise Star TV için çekeceği, uzun süredir merakla beklenen Kral Kaybederse” dizisiyle görüşüyor.