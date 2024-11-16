Kulaklarınızın Pası Silinecek: Ceyda Düvenci'nin Kızı ile Nil Karaibrahimgil'den Şahane Düet

Oyuncu Ceyda Düvenci'nin müziğe olan yeteneğiyle dikkat çeken 13 yaşındaki kızı Melisa, sanatçı Nil Karaibrahimgil'in sahnesine konuk oldu. İkili, 'Kuzey Yıldızı' şarkısıyla düet yaptı.

'GELECEKTE SAHNEDE OLACAĞIM'

Melisa, Cumhuriyet Bayramı'nda annesinin programına konuk olmuştu. Ceyda Düvenci'nin "Bir Türk genci olarak kendini nerede hayal ediyorsun" sorusuna Melisa şu yanıtı vermişti:

"Ya sahnede ya söz yazarken... Ama kesinlikle müzik ile uğraşmak istiyorum, en büyük hayalim bu. Müziğe tutunmak beni çok sinirlendiğimde de korktuğumda da sevinçte de üzüntüde de kurtarıyor. Yazmak duygularımı kontrol etmemi sağladı, hala da sağlıyor."