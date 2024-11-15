Yaprak Dökümü'nün Fikret ile Cevriye'si Bir Araya Geldi
Yaprak Dökümü'nde 'Fikret' karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar ile 'Cevriye' karakterine hayat veren Güler Ökten bir araya geldi. Yıldırımlar, 83. yaşını kutlayan Ökten'i doğum gününde yalnız bırakmadı.
Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinin sevilen oyuncuları Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten bir araya geldi. Dizide "Fikret" karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar, doğum gününü kutlayan usta oyuncu Güler Ökten ile buluştu.
Dizide "Cevriye" karakterine hayat veren Güler Ökten, 14 Kasım'da 83. yaşını kutladı. Doğum günü buluşmasında dizinin yönetmeni Mesude Erarslan da yer aldı. Üçlünün birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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