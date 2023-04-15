Komedyen Okan Karacan gözaltına alındı

Daha önce eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile maddi meseleler yüzünden tartışan ve ifade veren komedyen Okan Karacan, Kadıoğlu'nun kız kardeşinin burnunu kırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Snob Magazin'in haberine göre eski eşi ile birlikte açtığı Onka Medya ve Berton Medya şirketinde alacağı olduğunu ve içeri sokulmadığını söyleyen Okan Karacan, darp edildiğini iddia etmiş, Kadıoğlu ise, "Yasaklı madde kullanıyor, çocuklarımı uzak tutuyorum, uzaklaştırma kararı aldım" demişti. İki isim de birbirinden şikayetçi olmuştu.

Önceki gün Karacan'la başka bir tartışma yaşayan Kadıoğlu, annesi ve kız kardeşi karakola giderek komedyenden şikayetçi oldu. Kadıoğlu'nun kız kardeşinin burnunu kırdığı öne sürülen Karacan, adliyeye sevk edildi.