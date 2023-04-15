Komedyen Okan Karacan gözaltına alındı

Komedyen Okan Karacan, eski eşinin kız kardeşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Komedyen Okan Karacan gözaltına alındı

Daha önce eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile maddi meseleler yüzünden tartışan ve ifade veren komedyen Okan Karacan, Kadıoğlu'nun kız kardeşinin burnunu kırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.  

Snob Magazin'in haberine göre eski eşi ile birlikte açtığı Onka Medya ve Berton Medya şirketinde alacağı olduğunu ve içeri sokulmadığını söyleyen Okan Karacan, darp edildiğini iddia etmiş, Kadıoğlu ise, "Yasaklı madde kullanıyor, çocuklarımı uzak tutuyorum, uzaklaştırma kararı aldım" demişti. İki isim de birbirinden şikayetçi olmuştu. 

Önceki gün Karacan'la başka bir tartışma yaşayan Kadıoğlu, annesi ve kız kardeşi karakola giderek komedyenden şikayetçi oldu. Kadıoğlu'nun kız kardeşinin burnunu kırdığı öne sürülen Karacan, adliyeye sevk edildi.

Alparslan Büyük Selçuklu’dan ayrıldı! Yeni dizisi herkesi çok şaşırtacak.. Alparslan Büyük Selçuklu’dan ayrıldı! Yeni dizisi herkesi çok şaşırtacak..
Banu Alkan mahkemeye polis zoruyla götürülecek Banu Alkan mahkemeye polis zoruyla götürülecek
Tüm gün tok tutuyor! Bayat ekmekle yapılan 6 lezzetli tarif.. Tüm gün tok tutuyor! Bayat ekmekle yapılan 6 lezzetli tarif..
Murat Dalkılıç'ın 'aldatma' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu Murat Dalkılıç'ın 'aldatma' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu
ÇOK OKUNANLAR
Anket sonuçlarına yansıdı: Seçimde Muharrem İnce faktörü! Seçimde Muharrem İnce faktörü!
ABD'nin en büyük bankasından seçim sonrası faiz ve dolar yorumu: Kaçınılmaz! ABD'nin en büyük bankasından seçim sonrası faiz ve dolar yorumu
Seçim ikinci tura kalıyor: Son ankete göre kazanan kim? Son ankete göre kazanan kim?
20 günde 40 kent: Kılıçdaroğlu Seçimden Önceki Pazar İstanbul’da 20 günde 40 kent: Kılıçdaroğlu Seçimden Önceki Pazar İstanbul’da
Milyonlarca emekliye kötü haber: Emekli bayram ikramiyesinde dev kayıp! Bayram ikramiyesinde dev kayıp!