Kısmetse Olur Ayça Ekin Beğen'den Korkutan Haber: Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

Bir dönem izdivaç programı “Kısmetse Olur” ile geniş kitleler tarafından tanınan Ayça Ekin Beğen’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. Instagram hikayesinde yer alan “hakkınızı helal edin” ifadesi, takipçilerini korkuttu.

Paylaşımın ardından Beğen’e ulaşamayan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede müdahale edilen olayda, genç ismin intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ayça Ekin Beğen hastaneye sevk edildi. Tedavisinin uzman doktorlar tarafından sürdürüldüğü ve gerekli tüm işlemlerin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

Beğen’in sağlık durumuyla ilgili Bys Media Group tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bys Media Group olarak, sosyal medya dünyasının sevilen isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica eder, gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür ederiz.”

