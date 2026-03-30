İstanbul'da Banka Soygunu Girişimi: Silahlı Şüpheli Yakalandı

İstanbul Beşiktaş'ta Nispetiye Caddesi'nde yer alan özel bir bankada sabah saatlerinde silahlı soygun girişimi yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, girişiminde başarısız olan silahlı soyguncu olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Özel harekat polislerinin operasyonuyla kısa sürede yakalanan şüpheli sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA