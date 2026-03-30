İstanbul'da Banka Soygunu Girişimi: Silahlı Şüpheli Yakalandı

Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde bir bankaya silahla gelen şüpheli soygun girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Silahlı şüpheli kaçtı. Özel harekat polislerinin operasyonuyla kısa sürede yakalanan şüpheli sağlık ekiplerine teslim edildi.

İstanbul Beşiktaş'ta Nispetiye Caddesi'nde yer alan özel bir bankada sabah saatlerinde silahlı soygun girişimi yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, girişiminde başarısız olan silahlı soyguncu olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Özel harekat polislerinin operasyonuyla kısa sürede yakalanan şüpheli sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA

