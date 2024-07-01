Kim Kardashian sarhoş videosunu yayınladı

Reality şov yıldızlığından girişimciliğe geçiş yapan 4 çocuk annesi Kim Kardashian kardeşi Khloe Kardashian'ın doğum gününde sarhoş olduğu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Son Güncelleme:
Kim Kardashian sarhoş videosunu yayınladı

Kim Kardashian kardeşi Khloe Kardashian'ın doğum gününde sarhoş oldu. Ünlü isim sarhoş olduğunu itiraf ederken Britney Spears'ın eski menajeri ile bir partide dans ederken çekilmiş bir videosunu paylaştı.

Kim Kardashian sarhoş videosunu yayınladı - Resim : 1

Khloe Kardashian'ın doğum günü partisinde görülen Kim Kardashian "Bunu hatırlamıyorum ama teşekkür ederim Cade Hudson" dedi.

Kim Kardashian sarhoş videosunu yayınladı - Resim : 2

Britney Spears'ın eski menajeri ile dans eden ünlü isim "Görünüşe bakılırsa, partiyi kapatana kadar bunu defalarca yapıyordum. Lanet olsun, keşke biri bana Yıldızlarla Dans Etmeden önce biraz çekim yapmamı söyleseydi, biraz daha dayanabilirdim" dedi.

Kim Kardashian dizi oyuncusu oluyorKim Kardashian dizi oyuncusu oluyorDünya

Etiketler
Kim Kardashian ABD
Son Güncelleme:
Sertab Erener sevenlerini endişelendirdi! Konserlerini iptal etti Sertab Erener'den kötü haber!
Kelle paça yerine uzmanlar önerdi. 1 kase içmek bile büyük fayda sağlıyor Kelle paça yerine uzmanlar önerdi. 1 kase içmek bile büyük fayda sağlıyor
Son karar verildi. Kızılcık Şerbeti ne zaman erkanda? Show TV açıkladı Son karar verildi. Kızılcık Şerbeti ne zaman erkanda? Show TV açıkladı
Şevval Sam 30'uncu sanat yılını kutladı! Harbiye’deki konserde annesi Leman Sam'la birlikte şarkı söyledi Şevval Sam 30'uncu sanat yılını kutladı
ÇOK OKUNANLAR
Yeşim Salkım, Fahrettin Koca'ya hakkını helal etmedi: "Gözümün önünde eridi..." Yeşim Salkım, Bakan Koca'ya hakkını helal etmedi
Sinan Ateş cinayeti davasında ilk celse bitti: Tetikçiler tek tek ifade değiştirdi Sinan Ateş cinayeti davasında ilk celse bitti
Bakanlıktan 3 milyon kişiye müjdeli haber: Sabiha Gökçen’e entegre olacak O kentin ulaşım sorunu için yeni metro hattı
AKP'nin önemli ismi evleniyor AKP'nin önemli ismi evleniyor
Meteoroloji 13 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji 13 ili uyardı!