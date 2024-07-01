Kim Kardashian sarhoş videosunu yayınladı

Kim Kardashian kardeşi Khloe Kardashian'ın doğum gününde sarhoş oldu. Ünlü isim sarhoş olduğunu itiraf ederken Britney Spears'ın eski menajeri ile bir partide dans ederken çekilmiş bir videosunu paylaştı.

Khloe Kardashian'ın doğum günü partisinde görülen Kim Kardashian "Bunu hatırlamıyorum ama teşekkür ederim Cade Hudson" dedi.

Britney Spears'ın eski menajeri ile dans eden ünlü isim "Görünüşe bakılırsa, partiyi kapatana kadar bunu defalarca yapıyordum. Lanet olsun, keşke biri bana Yıldızlarla Dans Etmeden önce biraz çekim yapmamı söyleseydi, biraz daha dayanabilirdim" dedi.