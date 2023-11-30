Kendall Jenner, Forbes listesine girdi

Kendall Jenner, ABD merkezli Forbes dergisinin 30 yaş altı ünlüler listesine girdi.

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Kendall Jenner, Forbes listesine girdi

Model Kendall Jenner, iş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes dergisinin 30 yaş altı ünlüler (30 Under 30) listesine girdi. 818 adlı içecek markasıyla girişimciliğe de başlayan 28 yaşındaki Jenner, listeye giren üçüncü Kardashian/Jenner üyesi oldu.

"Milyarder" statüsüne ulaşan Kim Kardashian (2016) ve Kylie Jenner'ın (2018) ardından Forbes kapağı olan Kendall Jenner'ın kazancı, Celebrity Net Worth verilerine göre 60 milyon dolar.

'BU HAYATA ALIŞMAM 20 YILIMI ALDI'

Daha önce verdiği bir röportajda ünlü kız kardeşlere sahip olmanın ve devamlı spot ışıkları altında büyümenin etkileri üzerine konuşan Jenner, "Çok küçük yaşlardan beri aile içinde bir yabancı gibiydim. Bu hayatın içine doğdum ama bu hayatı ben seçmedim. Bu hayata alışmam 20 yılımı aldı" ifadelerini kullandı. Gösterişli hayatı yaşamaya uygun biri olmadığını söyleyen model, zamanla uyum sağlamayı öğrendiğini belirtti.

Kim Kardashian'ın ise bu hayat için yaratıldığını söyleyen Jenner, ailesine yapılan olumsuz yorumlar hakkında, "Burada oturup 'Zavallı ben' demeyeceğim ama çok zor olduğunu düşünüyorum. İnsanlar aileme karşı çok kaba. Her şeye olumsuz yorumlar yapıyorlar" dedi.

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