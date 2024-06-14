Kate Winslet, Leonardo Di Caprio ile öpüşmesini ‘karamel emme’ye benzetti

Kate Winslet, sinema tarihinin en ünlü ekran öpüşmelerinden biri olan Titanik öpüşmesiyle ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

Winslet, "Titanik" filminde karakterinin Leonardo Di Caprio'nun Jack'iyle ünlü geminin ön tarafında dudak dudağa geldiği ikonik sahneyi tartışırken bu hafta Vanity Fair'de yayımlanan bir röportajda öpücüğün "olması gerektiği gibi olmadığını" söyledi.

T24’ün dış kaynaklardan aktardığına göre Winslet, "Tanrım, tam bir romantik, değil mi?" dedi ve "Dünyadaki her genç kızın Leonardo DiCaprio'yu öpmek istemesine şaşmamalı" diye ekledi.

"KARAMEL EMMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYORDUM"

Winslet ikonik öpüşme sahnenin çekilmesini zorlaştıran birkaç faktör olduğunu söyledi. Ünlü oyuncunun söylediğine göre bu zorlukların başında, hem kendisinin hem de Di Caprio'nun maktaj rötuşlarını yapma görevinin kendisinde olması geliyordu çünkü ekip onlara kolayca ulaşamıyordu.

Öpüşme esnasında ise her ikisinin de kullandığı farklı tonlardaki makyaj renkleri birleşince ortaya bir "karmaşa" çıktı. Winslet, "Bu yüzden öpüşmeye devam ettik... ve ben her çekimden sonra karamel emmiş gibi görünüyordum çünkü onun makyajı üzerime akıyordu" dedi.

Sahnenin çekimini "kabus" olarak nitelendiren Winslet, Di Caprio'nun "gülmeyi bırakmadığını" ve giydiği "o lanet korsenin içinde nefes alamadığını" söyledi.

James Cameron'ın yönettiği 1997 yapımı klasiğin "sürekli kendini yenileyen bir film olduğunu" söyleyen Winslet, "Başka nesiller bu filmi keşfediyor ya da ilk kez izliyor ve bunda olağanüstü bir şey var" dedi.