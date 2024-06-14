Tarkan’ın yeni albümü “Kuantum 51” yayında

Son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yılına özel hazırladığı marş “Sen rahat uyu” ile hayranlarının karşısına çıkan megastar Tarkan yeni albümünü sevenleriyle paylaştı. 7 yıl sonra kaydettiği ilk albümü "Kuantum 51" bugün sevenleriyle buluştu.

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Tarkan’ın bir süre önce sosyal medya hesaplarından, “Bu yaz umut dolu, sevinç dolu, eğlendiğimiz, yüzümüzün güldüğü bir yaz olsun” sözleriyle duyurduğu yeni albümü “Kuantum 51”, Hitt Müzik etiketi ile tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak, sanatçının sevenleriyle buluştu.

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Tarkan, uzun bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığı on birinci albümü “Kuantum 51” ile ilklere de imza atıyor. Albümdeki 12 şarkının her biri için Tarkan performanslarından oluşan visualiser’lar hazırlandı; böylece dinleyiciler albümü baştan sona görüntülü olarak deneyimleyebilecek.

PRODÜKTÖR TARKAN

Prodüktörlüğünü Tarkan’ın üstlendiği Kuantum 51’de bu kez birden çok aranjör yer alıyor. Megastarın uzun yıllardır birlikte çalıştığı ve birlikte daha önce sayısız hite imza attığı Ozan Çolakoğlu’nun dört şarkıda düzenlemesi bulunuyor. Ayrıca albümde İskender Paydaş, Ateş Berker Öngören, Murat Matthew Erdem, Turaç Berkay Özer, Mert Kemancı düzenlemeleri de bulunuyor.

KUANTUM 51’İN SÖZ VE BESTELERİ

Kuantum 51’de şarkıların birçoğunun söz ve müziği Tarkan imzası taşıyor. Bunun yanı sıra, sözleri Aysel Gürel’e ait iki şarkı, söz ve müziği Güler Özince’ye ait bir şarkı, Turaç Berkay Özer, Murat Matthew Erdem ve Serkan İzzet Özdoğan besteleri ve iki şarkıda Günay Çoban sözleri bulunuyor.

KUANTUM NEDİR?

Kuantum evrendeki her şeyin birbirine bağlılığı ve birliği olarak tanımlanır. Her şeyin enerji ve titreşimden oluştuğu, temel bir seviyede hepimizin birbirine bağlı olduğu anlayışıdır. Kuantum spiritüelliği niyetin gücünü, bilincin gerçekliği şekillendirme rolünü ve kendi deneyimlerimizin ortak yaratıcıları olduğumuz fikrini vurgular. Kuantum, bilincin daha yüksek alemlerine erişmek, farkındalığımızı genişletmek, spiritüel büyüme ve dönüşüm için evrensel enerjinin akışıyla uyum sağlamaktır. Kuantum, beden, ruh ve zihnin bütünsel bir entegrasyonudur.

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