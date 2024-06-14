Taylor Swift hayranları coşkusuyla yer sarsıyor: Sismik aktivite tespit edildi

Taylor Swift'in İskoçya'daki konserleri sadece coşkulu olmakla kalmadı, aynı zamanda yer yerinde sarsılmalara da neden oldu. Hayranlarının coşkulu dansları ve tezahüratları, Edinburgh'daki sismik istasyonlarda 6 kilometre uzaklıktan bile algılanabilen sismik aktiviteye yol açtı.

BU İLK DEĞİL

Bu olay, Swift'in konserlerinde ilk kez yaşanmıyor. Geçmişte de Seattle ve Los Angeles'taki konserlerinde de benzer sismik dalgalar kaydedilmişti. Hatta Seattle'daki konser 2.3 büyüklüğünde bir depreme bile neden olmuştu.

SERVETİNE SERVET KATACAK

Öte yandan 152 konserlik stadyum turnesinin bir kısmını geride bırakan Swift, aralık ayına kadar çok kez sahneye çıkacak.

Swift'in tur sonunda 2 milyar dolardan fazla gelir elde etmesi bekleniyor. Bu da Swift'i tüm zamanların en çok kazanan müzisyenlerinden biri yapacak.