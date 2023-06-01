Kardeş acısıyla sarsılan Serdar Ortaç klibini tamamlayamadı!

Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, yeni single çalışması için Serdar Ortaç’la işbirliği yaptı.

Çevik'e sevilen şarkılarından biri olan ‘Bilsem Ki’yi veren Serdar Ortaç, klip için genç meslektaşıyla birlikte kamera karşısına geçti.

SERDAR ORTAÇ ÇEKİMLERİ TAMAMLAYAMADI

Senaryo gereği klipte Mehmet Çevik ile tabut taşıyan Serdar Ortaç, yaşadığı üzüntüden dolayı çekimleri tamamlayamadı.

Yönetmen Selim Akar, tabutlu sahnelerin bir çoğunu iptal etmek zorunda kaldı. Üzüntüsünü belli etmemeye çalışan Ortaç’ı zorlayan bu sahneler tamamlanamadan klip bitirildi.

KLİP ÇEKİMLERİNDE İKİ SAAT KALABİLDİ

2 sene önce anlaştığı, 6 kere iptal ettiği klip çekimlerini iptal etmemesi çok tartışılan Ortaç’ın klip çekimlerinde üzüntüsünden dolayı yalnızca 2 saat kaldığı belirtildi.

Ayrıca klibin 2 Haziran’dan itibaren tüm dijital platformlardaki yerini alacağı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem