Kardeş acısıyla sarsılan Serdar Ortaç klibini tamamlayamadı!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Mehmet Çevik'e verdiği "Bilsem Ki" şarkısına sıra dışı bir klip çekti. Yaklaşık 2.5 ay önce kardeşini kaybeden Serdar Ortaç, klipte Mehmet Çevik ile birlikte tabut taşıdı. Serdar Ortaç'ın, yaşadığı üzüntüden dolayı çekimlerin tamamlanamadığı öğrenildi.

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Kardeş acısıyla sarsılan Serdar Ortaç klibini tamamlayamadı!

Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, yeni single çalışması için Serdar Ortaç’la işbirliği yaptı.

Çevik'e sevilen şarkılarından biri olan ‘Bilsem Ki’yi veren Serdar Ortaç, klip için genç meslektaşıyla birlikte kamera karşısına geçti.

SERDAR ORTAÇ ÇEKİMLERİ TAMAMLAYAMADI

Senaryo gereği klipte Mehmet Çevik ile tabut taşıyan Serdar Ortaç, yaşadığı üzüntüden dolayı çekimleri tamamlayamadı.

Kardeş acısıyla sarsılan Serdar Ortaç klibini tamamlayamadı! - Resim : 1

Yönetmen Selim Akar, tabutlu sahnelerin bir çoğunu iptal etmek zorunda kaldı. Üzüntüsünü belli etmemeye çalışan Ortaç’ı zorlayan bu sahneler tamamlanamadan klip bitirildi.

KLİP ÇEKİMLERİNDE İKİ SAAT KALABİLDİ

2 sene önce anlaştığı, 6 kere iptal ettiği klip çekimlerini iptal etmemesi çok tartışılan Ortaç’ın klip çekimlerinde üzüntüsünden dolayı yalnızca 2 saat kaldığı belirtildi.

Kardeş acısıyla sarsılan Serdar Ortaç klibini tamamlayamadı! - Resim : 2

Ayrıca klibin 2 Haziran’dan itibaren tüm dijital platformlardaki yerini alacağı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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