İsmail Balaban ve Asena Demirbağ Birbirine Girdi: 'Sende Karakter Yok'

Survivor All Star 2025'te büyük finale doğru geri sayım devam ederken, her hafta yaşanan eleme heyecanı izleyicileri ekran başına kilitliyor. 19 Mayıs Pazartesi akşamı gerçekleşen eleme düellosunda, yarışmanın iddialı isimlerinden eski şampiyon İsmail Balaban ile Meryem Kasap karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen düellonun sonunda kazanan Meryem Kasap olurken, elenen isim İsmail Balaban oldu. Bu sürpriz gelişme Survivor izleyicilerini adeta şoke etti.

HALAY ÇEKEREK KUTLADI

İsmail Balaban'ın veda etmesinin ardından sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar peş peşe geldi. Özellikle yarışma sürecinde aralarında gerginlik yaşanan eski takım arkadaşı Asena Demirbağ, İsmail'in elenişini halay çekerek kutladı. Eleme gecesi öncesinde düelloya çıkacak dört ismin yer aldığı bir kareyi paylaşan Asena, altına “Halay team düelloda. Kim elense elensin halay çekilir” notunu düşerek dikkatleri üzerine çekti. Balaban'ın elenmesinin ardından ise Asena Demirbağ, çektiği anları Instagram hesabından paylaştı.

BALABAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

İsmail Balaban ise elenmesinin ardından suskunluğunu bozdu ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Meryem Kasap’la çıktığı düello sonrası elenen Balaban, Ayşe Yüksel'e yönelik şu sözlerle iddialarda bulundu: "Ayşe ile aramız çok iyiydi. Yarışmaya gitmeden önce eşim İlayda’ya ‘İsmail ile grup olalım, karşımızda grup olacak’ diye mesajlar, ses kaydı atmış. Karşı takıma geçince Ayşe bir anda üzerime oynamaya başladı. Ekrana oynamasınlar"

ASENA DEMİRBAĞ ÇILGINA DÖNDÜ

Bu sözler üzerine Asena Demirbağ yeniden sosyal medyaya sarıldı ve İsmail’e sert sözlerle yüklendi. Paylaştığı videoda Balaban’a göndermede bulunan Demirbağ, ''Gelelim İsmail'e, bugün çıkmış Panorama'da işte onlar Ayşe ile ikisi ekranda gözüktüğü gibi değiller diyor. Pardon da ben ekranda nasıl gözükmüşüm? Ben cici kız mı gözükmüşüm? Kendi diyor ya cici kız gibi gözüküyorlar. 2023'te nasılsam aynı şekilde gözüktüm. Seninle olan kavgamda, senin bana dediklerini burada söylesem yani artık utanır mısın diyeceğim ama utanacağını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

Demirbağ sözlerine şöyle devam etti: Seninle olan kavgamda, senin bana dediklerini burada söylesem yani artık utanır mısın diyeceğim ama utanacağını zannetmiyorum.''