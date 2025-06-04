Ünlü Şarkıcıdan Üzen Haber! Hastalığını Açıkladı, Konserlerine Ara Veriyor

Ünlü İngiliz şarkıcı Jessie J, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla meme kanseri teşhisi aldığını açıkladı. Erken evrede teşhis konduğunu vurgulayan sanatçı, ameliyat öncesi Londra’daki konserinin ardından sahnelere bir süre ara vereceğini duyurdu.

Ünlü Şarkıcıdan Üzen Haber! Hastalığını Açıkladı, Konserlerine Ara Veriyor

"Price Tag" ve "Domino" gibi hit şarkılarıyla dünya çapında ün kazanan İngiliz şarkıcı Jessie J, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Gerçek adı Jessica Cornish olan sanatçı, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine erken evre meme kanseri teşhisi konduğunu duyurdu.

"Kanserin her türü korkunç ama ben 'erken' kelimesine tutunuyorum" ifadelerini kullanan Jessie J, iki ay önce konulan teşhisin ardından yoğun test süreçlerinden geçtiğini söyledi. Hastalığını gizli tutmak yerine açıkça paylaşmayı tercih ettiğini belirten sanatçı, “Daha önce hikâyemi paylaştığımda insanların sevgisi, desteği ve kendi deneyimleri bana çok yardımcı olmuştu” dedi.

Ünlü Şarkıcıdan Üzen Haber! Hastalığını Açıkladı, Konserlerine Ara Veriyor - Resim : 1

SAHNELERE ARA VERİYOR

Sanatçı, yeni şarkıları "No Secrets" ve "Living My Best Life" ile aynı döneme denk gelen bu haberin ironisini de esprili bir şekilde dile getirdi:

“Böyle bir şeyi isteseniz zamanlayamazsınız. Meme ameliyatı olmanın en dramatik yolu bu olsa gerek.”
15 Haziran’da Londra’da vereceği konserin ardından ameliyata gireceğini açıklayan Jessie J, bu sürecin ardından bir süre sahnelerden uzak kalacağını belirtti.

Mesajının sonunda ise hayranlarına ve kamuoyuna duyarlı bir çağrıda bulunarak, "Benim gibi bu hastalıkla mücadele eden pek çok kişi var. Bu gerçeklik beni en çok yaralayan şey" sözleriyle duygularını paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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