Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandı

Şu sıralar ekranlarda 'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile boy gösteren ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den üzen haber geldi

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Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandı

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den hayranlarını üzen haber geldi.

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, 46 yaşındaki Şenlendirici kansere yakalandı. Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Ünlü müzisyen önceki gün Ulus'taki özel bir hastanede hastalığı nedeniyle ameliyat oldu.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ'NİN SON SAĞLIK DURUMU

Önceki gün ameliyata giren ve bağırsağından 11 santim alınan müzisyenin bir hafta daha doktor kontrolünde kalacağı öğrenildi.

Yakınları ameliyat sonrası Şenlendirici'nin yanına koştu. Klarnetçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandı - Resim : 1

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